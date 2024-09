OFFICIELLT: Johansen får sparken

Hammarby IF

Häcken har gått tungt senaste tiden och supportrar har ropat på tränaren Pål Arne "Paco" Johansens avgång. Under måndagen kunde Fotbollskanalen även avslöja att ledningen varit i flera möten om Johansens vara eller icke-vara samt att det funnits ett spelarmissnöje med norrmannen.

Senare under måndagen kunde Fotbollskanalen avslöja att Johansen fått sparken. Spelartruppen fick beskedet i samband med dagens träning.

Häcken bekräftar nu uppbrottet på sin hemsida.

- Den senaste tiden har vi inte fått resultaten med oss, vilket gjort att vi tappat tätkänning på de främsta lagen i serien. Dessvärre ser vi inte heller den utveckling i våra prestationer vi förväntat oss så här långt in på säsongen och i våra senaste matcher ser vi att vi saknar energi och en gemensam tro på det vi ska göra, säger sportchefen Martin Ericsson i ett uttalande.

Han fortsätter:

- Vi bär alla ett ansvar för att det ser ut så och det kommer krävas ett hårt arbete från oss alla för att ta oss tillbaka till rätt spår. Paco är en skicklig fotbollstränare, en skarp fotbollshjärna, men utifrån hur vi ser ut behöver vi agera nu för en förändring såväl på kort som på lång sikt, säger sportchef Martin Ericsson.

Utöver Johansen tvingas även assisterande tränaren Håkon Wibe-Lund bort.

- Jag vill tacka en fantastisk spelargrupp, en kompetent ledarstab och en framåtstormande klubb för tiden vi har haft tillsammans. Det har varit en ära att få leda herrlaget i en klubb med så goda värderingar, så stora ambitioner och en så anfallsorienterad spelstil. Jag är nöjd med att vi tillsammans har klarat att upprätthålla klubbens identitet och gjort så många mål. Samtidigt har våra resultat den senaste tiden inte varit bra nog och det har och tar jag ansvar för. Jag önskar både akademin, dam- och herrlaget all lycka till på vägen vidare, i en klubb som jag kommit att tycka väldigt mycket om, säger Johansen i ett uttalande.

Under resten av säsongen ska Joop Oosterveld, som flyttas upp från klubbens P19-lag, leda laget tillsammans med assisterande tränarna Rasmus Lindgren och Jesper Ljung.

- Vi får in en ny röst i laget men en person som känner klubben och vårt sätt att spela fotboll och hur vi vill vara. Vi ser att vi kan behålla en kontinuitet i det vi tror på men med mer energi in och mer tydlighet in mot spelarna, säger Martin Ericsson i ett uttalande.

Johansen tog över Hisingslaget inför den här säsongen efter att guldmakaren Per-Mathias Högmo lämnat för Urawa Red Diamonds. Det har gick dock inte så bra och med sju matcher kvar är laget nia och har sju raka matcher utan seger.

Flera källor till Fotbollskanalen berättar att det funnits ett missnöje i spelartruppen mot tränaren och dessutom ska klubben under säsongen ha diskuterat hans framtid vid ett par tillfällen.

Efter torsdagens 1-2-förlust mot Djurgården, som var Häckens sjätte raka match utan seger, så kallades "Paco" fram till sina egna supportrar, där det gestikulerades vilt från flera håll mot norrmannen. Efter den matchen hade ledningen i Häcken möte om tränarens framtid där det diskuterades om han skulle vara kvar, eller om han ska få lämna innan eller efter säsongen är färdigspelad. Fotbollskanalen erfar att ledningen i Häcken då inte var överens.

Under söndagen åkte laget på sin sjunde raka match utan seger när det blev hela 0-4 mot Malmö FF och efter slutsignalen var det nya avgångsrop mot "Paco". Och även efter den förlusten ska ledningen ha haft möten och diskussioner om hur man skulle göra med sin tränare. Något som alltså slutat i att Johansen fått lämna sitt uppdrag.

Utöver Häcken har Johansen även verkat som huvudtränare Odd samt som förbudskapten för flera norska U-landslag.

Fotbollskanalen har flera gånger efter förlusten mot MFF sökt klubbchef Marcus Jodin, sportchef Martin Ericsson och vice klubbchef/kommunikationschef Malin Fahlén.