Officiellt: Jonas Hägerhäll ny föreningschef i AIK

AIK går under måndagskvällen ut med att Jonas Hägerhäll ansluter till klubben för en ny roll som föreningschef. Han kommer närmast från en roll som klubbchef i simföreningen SS04, samt från ett uppdrag som ordförande för Bele Barkaby FF.

Hägerhäll, som påbörjar sitt arbete den 1 februari 2024, är glad över sitt nya jobb i "Gnaget".



- Det är en stor ära att få bli en del av AIK Fotboll. Jag har arbetat med föreningsutveckling i hela mitt vuxna liv och för mig finns ingen större utmaning än att få arbeta i klubben i mitt hjärta. Jag känner stort ansvar över att få vara en del av AIK Fotbolls framtid och ser fram emot att få påbörja arbetet, säger Hägerhäll på klubbens hemsida.

AIK:s klubbdirektör och vd Fredrik Söderberg:

- Jonas har precis de egenskaper vi efterfrågar för att axla den här rollen. Han har lång erfarenhet av föreningsdrift, god kännedom om politisk förvaltning och har framgångsrikt drivit skolsamarbeten vilket är ett strategisk utvecklingsområde för oss. Vi är väldigt glada över att Jonas blir en del av AIK Fotboll.

I AIK ansvarar en föreningschef för "all drift och utveckling av de områden som sorteras in under AIK Fotbollsförening samt P19 och damernas a-lag. Det senare är med hänsyn till den organisationsstruktur klubben verkar efter, där damernas a-lag och flickakademin drivs under en och samma organisation oavsett vilken juridisk tillhörighet verksamheten har. Detsamma gäller pojkakademin och P19 där den senare är en del av AIK Fotboll AB juridiskt, men verksamheten bedrivs som en enhet".