Officiellt: Kalmar lånar in talang från Malmö: "Känns som en riktigt bra möjlighet"

Samuel Adrian har den här säsongen haft svårt att slå sig in bland konkurrensen i Malmö FF och har bara sju gånger fått sitta på bänken utan att få hoppa in. Nu lånas han istället ut till Kalmar FF under resten av säsongen.

- Det känns som en riktigt bra möjlighet för mig att komma hit. Allting har gått ganska snabbt och det har varit en god magkänsla kring alla delar vilket har underlättat beslutet. Jag har fått en bra bild av Kalmar FF och ser verkligen fram emot att få komma igång och göra mitt yttersta ute på planen, säger 21-åringen till Kalmars hemsida.

Mittfältaren gjorde sin allsvenska debut 2017 och har även spelat i Champions League-kvalet för Malmö. Sammanlagt har har gjort 14 A-lagsmatcher för MFF i allsvenskan och Champions League-kval.

- Roligt och viktigt för oss att få möjligheten att ta in Samuel under hösten. Samuel är en hårt arbetande innermittfältare, en spelare med ett bra framåtriktat passningsspel. Han kompletterar vår mittfältsbesättning på ett bra sätt och som ger oss fler möjligheter att använda olika alternativ i truppen i mer offensiva positioner. Magnus och Samuel arbetade ihop i Malmö FF vilket gör att han ska kunna bidra till lagets spelsätt omedelbart, säger tillförordnad sportchef i Kalmar till klubbens hemsida.