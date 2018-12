Officiellt: KFF förlänger med försvarskugge

Kalmar FF:s rutinerade försvarare Emin Nouri, 33, skadade sig i början av mars mot Åtvidaberg i svenska cupen och missade därefter stora delar av säsongen. Nouri kom först till spel i slutet av oktober och gjorde endast tre matcher i år i allsvenskan. Efter säsongens slut var backens framtid i KFF osäker, då han satt på ett utgående avtal.

Nu meddelar Kalmar att Nouri får ett nytt kontrakt över nästa säsong.

- Jag är tacksam gentemot föreningen att få fortsatt förtroende med ytterligare 1 år i Kalmar FF. Skadan jag drabbades av under året är den värsta som har drabbat mig i karriären. Därför känner jag mig så klart väldigt taggad och revanschsugen när jag tänker på 2019. Jag vill även passa på att tacka alla supportrar för stödet under min skadeperiod. De har verkligen fått mig att känna mig uppskattad och viktig även om jag inte har kunnat bidra någonting på fotbollsplanen under året, säger Nouri i en kommentar på föreningens hemsida.

Kalmars sportchef Thomas Andersson Borstam om förlängningen:

- Vi är glada att ha hittat en lösning med Emin Nouri över 2019. Det är en stor kultur och traditionsbärare som är viktig för Kalmar FF. Han är inte bara viktig på fotbollsplanen utan betyder även enormt mycket i omklädningsrummet och vid sidan av planen. Nu blickar vi fram emot en spännade säsong tillsammans 2019, säger han.

Kalmar FF meddelade även tidigare i dag att målvakten Hampus Strömgren får ett nytt kontrakt, också över nästa säsong.