Officiellt: Khalili lämnar Bajen - följer Milojevic

Hammarby IF gick under söndagen ut med att tränaren Imad Khalili, som under våren agerat huvudtränare i Hammarby TFF i ettan, lämnar för Al-Wasl i Dubai.

Khalili avslutade sin spelarkarriär i Hammarby, och har totalt sett varit i klubben som spelare och ledare i åtta år. Han är tacksam över sin tid i Bajen, och menar att han inte kunde tacka nej till sitt nya uppdrag i Dubai.

- Först vill jag tacka alla på Årsta, det har varit en fantastisk rolig tid av mitt liv, detta. Under mina år här har Hammarby blivit laget i mitt hjärta och jag kommer alltid att se mig som en representant för klubben. Mitt nästa steg blir ett äventyr som inte går att tacka nej till, men jag hoppas kunna återvända till Bajen ett par erfarenheter rikare i framtiden. Avslutningsvis vill jag tacka alla bajare där ute, det är ni som är Hammarby, säger han på klubbens hemsida.

Khalili gör därmed nu förre Bajen-, och Malmö FF-tränaren Milos Milojevic sällskap i Al-Wasl. Milojevic tog tidigare i år över som chefstränare i klubben, och sedan dess har även förre Hammarby-assistenten Nenad Djordjević anslutit.

I Hammarby TFF blir Fredrik Samuelsson ny huvudtränare - efter en tid i P19.

- Efter tre säsonger i P17 följt av tre och ett halvt år i P19, så känns steget till HTFF rätt naturligt. Känslan inför uppdraget och höstsäsongen är god, men det kommer att krävas hårt jobb av samtliga inblandade för att vända den resultatmässiga trenden, säger han på Hammarbys hemsida.

Sportchefen Mikael Hjelmberg:

- I Fredrik får vi en kompetent tränare som under flera år visat att han kan bygga bra lag och bygga dem fort. Hans långa erfarenhet i Hammarbys ungdomsfotboll ger också perfekta förutsättningar för att fortsätta generera talanger i HTFF, som sedan kan ta steget över till A-laget. Fredrik känner naturligtvis också spelarna väldigt väl, så startsträckan kommer att bli kort.