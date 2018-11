Officiellt: Lämnar HIF - klar för nykomlingen: "Känns väldigt bra"

Calle Johansson har suttit på ett utgående kontrakt med Helsingborg. Mittbacken var given under våren i superettan men efter Andreas Granqvists inträde under sommaren förpassades 24-åringen till bänken.

- Diskussionen med HIF har väl inte varit så utvecklad precis. Båda har väl sagt att vi inte vill stänga några dörrar. Dels från min sida eftersom jag trivs så bra i klubben och har spelat i många år här. Det känns som min moderklubb. Så jag har väl inte stängt någon dörr. Och inte HIF heller. De vet om hur min situation sett ut med att jag inte spelat så mycket under hösten. Och för mig är det väldigt viktigt med speltid nu. Det är väl så snacket har gått, sa Johansson till Fotbollskanalen för en vecka sedan.

Nu står det klart att det inte blir någon fortsättning i HIF. Johansson har skrivit på ett tvåårskontrakt med Falkenberg, som precis som Helsingborg tog steget upp i allsvenskan till nästa säsong.

- Jag har fått väldigt bra intryck av klubben och har bara hört gott om FFF och Falkenberg som stad. Jag känner Anton Wede och Tobias Tuvesson sen innan och har även spelat i Skånelaget ihop med Erik Pärsson, säger Johansson i ett pressmeddelande.

- Det känns väldigt bra.

Johansson har varit i Helsingborg under hela sin seniorkarriär.

- Jag känner att jag mår bra av ett miljöombyte efter många år i HIF, säger han.