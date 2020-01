Officiellt: Larsen lämnar IFK Norrköping – vänder hem till Danmark

IFK Norrköping värvade under sommaren 2018 in danske mittbacken Kasper Larsen, som då tillhörde nederländska Groningen. Larsen blev snabbt ordinarie i Peking och under 2019 blev det 22 allsvenska matcher för 26-åringen.

Men tiden i allsvenskan är nu över för försvararen. Norrköping meddelar att han säljs till danska Odense, som är Larsens moderklubb. Klubben tränas sedan tidigare av den förre Hammarbytränaren Jakob Michelsen.

”Nu lämnar Larsen klubben och flyttar tillbaka till hans moderklubb. Larsen hade en stark önskan att flytta hem till Danmark och Odense” skriver den svenska klubben på sin hemsida.

Odense meddelar att Larsen har skrivit på ett kontrakt över 4,5 år, vilket innebär att han är kontrakterad fram till sommaren 2024.

- Vi är verkligen glada att vi lyckades få tillbaka Kasper Larsen hem. Han blev såld som 22-åring och har fått erfarenhet utomlands och det är en helt annan spelare som kommer hem igen, säger Odenses sportchef Jesper Hansen till klubbens hemsida.