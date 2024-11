Officiellt: Lindströms gärning klar - lämnar "Degen"

Degerfors IF, som i år säkrade uppflyttning till allsvenskan, meddelar ett avsked. Under onsdagen står det klart att assisterande tränaren Mattias Lindström lämnar efter ett år.

Anledningen är ett "tufft livspussel, som gör att han nu väljer att flytta hem" till Helsingborg.

- Ett stort tack till Degerfors IF och alla fantastiska människor i och runt klubben. Jag vill börja med att tacka för ett otroligt år fyllt av glädje, gemenskap och hårt arbete som ledde fram till det fantastiska avancemanget till allsvenskan. Att få vara en del av denna resa tillsammans med spelarna, medarbetarna, supportrarna och hela Degerfors som ort är något jag kommer att bära med mig resten av livet, säger Lindström på klubbens hemsida.

Han fortsätter:

- Klubben är något alldeles speciellt, och den passion och det stöd som finns från supportrarna är en drivkraft som betyder allt. Ni har verkligen visat vad "laget och hjärtat" står för, och jag är övertygad om att Degerfors kommer att göra det bra i allsvenskan. Jag lämnar med en enorm stolthet och med många fina minnen. Tack för att jag fick vara en del av den här resan. Jag önskar er all lycka till på den kommande utmaningen - ni har alla förutsättningar att lyckas.

Sportchefen Patrik Werner berättar att han gärna hade behållit Lindström.

- Mattias och jag klickade direkt när han kom till Degerfors och han, jag, William och övriga ledarstaben har haft ett gott samarbete under hela året. Han har gjort ett fenomenalt jobb här och bidragit starkt till det allsvenska avancemanget. Jag hade helst av allt sett att Mattias var kvar även över 2025, men jag förstår hans beslut och jag har full respekt för det. Jag vill önska Mattias ett stort lycka till och jag hoppas att jag får möjligheten att arbeta med honom igen i framtiden.

Lindström har tidigare haft uppdrag i Helsingborgs IF, Tvååkers IF och Eskilsminne IF.