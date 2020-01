Officiellt: Linnér lämnar AIK - flyttar till Tyskland

Oscar Linnér, 22, kom redan under 2014 till AIK och har under senaste åren varit förstemålvakt i det allsvenska topplaget. Målvakten var bland annat under 2018 med och bidrog till att AIK tog SM-guld, men lämnar nu föreningen för flytt till Tyskland.

AIK meddelar att Linnér lämnar klubben för spel i tyska andradivisionslaget Arminia Bielefeld, som just nu toppar andraligan i Tyskland. Kontraktet sträcker sig fram till sommaren 2023.

- Jag är otroligt tacksam för chansen som AIK har gett mig att utvecklas som person och målvakt. SM-guldet 2018 är det största som jag har upplevt och ett minne jag kommer bära med mig för alltid. Spelaren Oscar och Allmänna Idrottsklubben går skiljda vägar för den här gången. Supportern Oscar och Allmänna Idrottsklubben går aldrig skiljda vägar, säger Linnér i en kommentar på AIK:s hemsida.

AIK:s sportchef Björn Wesström om övergången:

- Oscar har utvecklats från att vara U19-målvakt i AIK till att vara en toppmålvakt i allsvenskan och det ska alla inblandade känna stolthet över. Nu fortsätter hans resa och med det skickar AIK Fotboll ännu en ungdomsakademispelare ut i Europa och vi önskar Oscar all lycka i framtiden.

AIK meddelar vidare att föreningen får en ersättning i klass II, utifrån föreningens "klassificering av spelartransfers baserad på nettoresultatet vid varje transfer". Klass II innebär en summa mellan 2,5 och 5 miljoner kronor.

"Transfern av Oscar Linnér till DSC Arminia Bielefeld hamnar i klass II gällande den fasta summan, men kan med rörliga tillägg hamna i klass III. Beloppen i skalan avser resultateffekt netto av en spelarförsäljning i enlighet med Uefas definition av resultatmåttet ”Player Trading”, d v s spelförsäljning med avdrag för agentarvoden och andra försäljningskostnader samt avskrivning på spelare", skriver AIK på sin hemsida.

Klass III innebär en summa mellan 5 och 10 miljoner kronor.

Linnér hann totalt med att göra 115 tävlingsmatcher för AIK den här sejouren.

I Arminia Bielefeld spelar sedan tidigare förre Elfsborg-backen Joakim Nilsson. Bielefeld toppar, efter 18 omgångar, tyska andraligan med tre poäng ner till Hamburg och Stuttgart på andra- och tredjeplats i ligan.

Bielefelds sportchef Samir Arabi säger så här om övergången:

- Oscar är en ung målvakt som redan har mycket erfarenhet och också från internationella matcher de senaste åren. Vi är övertygade om att hans höga kvalitet gör oss mer flexibla på den här positionen, så att vi kan vara väl förberedda i varje situation, säger han i en kommentar på den tyska klubbens hemsida.