Officiellt: Luke Le Roux presenterad av IFK Värnamo

IFK Värnamo värvar från nederländska FC Volendam, som den gångna säsongen åkte ur Eredivisie.

Luke Le Roux, som har ett förflutet i Varbergs Bois, har skrivit på ett kontrakt över 2026 och mittfältaren återvänder därmed till allsvenskan.

- Jag är väldigt exalterad över att ha skrivit på för IFK Värnamo. Värnamo är ett av de mest spännande och bollspelande lagen i allsvenskan. Jag vet det från att ha spelat mot dem vid ganska många tillfällen tidigare. Jag fick en väldigt bra känsla kring Värnamo så fort jag fick höra om klubbens intresse och det blev än större när jag träffade folket i klubben, säger Le Roux i ett uttalande på IFK Värnamos hemsida och fortsätter:

- Visionen som Värnamo har övertygade mig direkt, och jag kände med en gång att det här är ett spännande projekt och en klubb som jag skulle vilja vara en del av. Jag är verkligen exalterad över detta och ser fram emot att kliva ut på Finnvedsvallen framför våra supportrar.

Sportchefen Enes Ahmetovic gläds åt tillskottet.

- Det är förstås med en stor portion glädje som vi sätter pennan mot pappret och fullbordar signeringen av Luke. Det blir ett väldigt fint tillskott till en redan spännande och stark trupp. Vi som har följt Luke under hans tid i Varberg vet att det är en väldigt fin spelare på allsvensk nivå. Nu har han dessutom fått erfarenheten av att spela i utlandet och en tuff liga som Eredivisie, vilket knappast är till någon nackdel, säger bossen i uttalandet och fortsätter:

- Vi får in en spelare som är bra i såväl det fysiska spelet som i spelet med boll. Utöver det så får vi in en väldigt proffsig och sympatisk personlighet som kommer passa in alldeles utmärkt i vår miljö och i vår spelartrupp.

Le Roux väntas ansluta till Smålandsklubben nästa vecka.

24-åringen gjorde 14 framträdanden för FC Volendam under den gångna säsongen. Mittfältaren slog även till med en balja för klubben, då han nätade i klubbens sista match för säsongen mot Go Ahead Eagles.

Le Roux har även gjort en handfull landskamper för Sydafrika.