Officiellt: Magnus Eriksson återvänder till Djurgården

Magnus Eriksson har en bakgrund som spelare i Djurgården mellan 2016 och 2017, där han under den senare säsongen även blev skytteligavinnare i allsvenskan. Nu står det klart att 30-åringen återvänder till Blåränderna.

Kontraktet sträcker sig 3,5 år fram i tiden, över säsongen 2023.

- Det känns helt fantastiskt! Det har varit mycket tankar och jag har alltid velat komma tillbaka till Djurgården, man har liksom varit på väg hela tiden. Pratar man om en period på 2,5 år så känns dagarna långa så det är extremt skönt att det är klart och jag ser fram emot att träffa grabbarna så snabbt som möjligt, säger Eriksson i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

- Jag har haft tät kontakt med både Bosse (Andersson, sportchef) och Henke (Berggren, vd), plus många andra i föreningen, sedan jag lämnade och det har varit jättebra tongångar sedan dag ett. Så det glädjer mig enormt att vara här nu.

Eriksson kommer närmast från spel i MLS-laget San Jose Earthquakes, där han under drygt ett och ett halvt år gjorde 17 mål och 11 assist på 74 matcher. Så sent som tidigare i augusti spelade Eriksson för San Jose i MLS-slutspelet, som spelades i Florida.

- Vi var ju som sagt i Orlando och körde 5,5 veckor med en ledig dag. Där blandade vi enkel- och dubbelpass varje dag och spelade matcher i 80-90 procents luftfuktighet. Så när man åkte hem därifrån så kände man sig slank och fin och jag känner mig i jättebra form, fysiskt ser jag inga problem alls. Det blir kanske en liten startsträcka men annars känner jag mig redo för spel, säger Eriksson.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson är glad över att Eriksson väljer att vända hem.

- Det är ingen hemlighet att vi har haft en god relation och dialog med Magnus sedan han lämnade oss. När han kom första gången hade vi ju tänkt att han skulle vara här långsiktigt men när vi väl träffades och pratade innan han kom till oss så sa han att om det skulle dyka upp något i USA så skulle han vara intresserad. Så hans övergång till MSL har varit till stort gagn för Djurgården som gjort att vi har kunnat utveckla föreningen och vi har ju vunnit både SM-och cupguld under tiden Magnus har varit borta, säger Andersson i en kommentar på Djurgårdens hemsida.

Han fortsätter:

- Sedan är det ju speciellt att driva en fotbollsförening nu under pandemin så vi har haft en dialog under sommaren utan att komma till ett skarpt läge eftersom Magnus har stått under kontrakt och vii inte vetat hur situationen för fotbollen skulle utveckla sig i USA. Men i förra veckan blev dialogen skarpare där vi inledde en diskussion med San José som satte Magnus i centrum. Det har varit en positiv dialog där alla parter bjudit till för att genomföra den här affären. För vår del fanns det ingen tvekan om att vi ville göra en långsiktig satsning på en spelare som tidigare har varit i Djurgården och som vi känner väl och vi har hårda krav på Magnus precis som på oss själva att vi ska göra något riktigt bra under de här åren.

Djurgården ligger just nu på tredje plats i allsvenskan efter 16 spelade omgångar. I morgon möter man IFK Göteborg hemma på Tele2 Arena, men redan till dess är inte Eriksson redo för spel.