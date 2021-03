Officiellt: Malmö FF förlänger med talang

Malmö FF gav under tisdagen besked om att föreningen har kommit överens med Pavle Vagic, 21, om ett nytt kontrakt över 2024. Vagic är fostrad i MFF och skrev under 2017 på sitt första A-lagskontrakt med Skånelaget.

- Det känns bra att ha skrivit på ett nytt kontrakt. Jag har lärt mig mycket från tidigare utlåningar och utvecklats som både spelare och människa. Nu ser jag fram emot att spela så mycket som möjligt i MFF denna säsong, säger Vagic till klubbens hemsida.

Han fortsätter:

- Malmö FF är klubben jag spelat i sen jag var liten och Malmö är hemma för mig. Det är här jag bor och är uppvuxen och nu vill jag ta en startplats i klubben jag älskar.

Sportchef Daniel Andersson:

- Pavle är en Malmökille rakt igenom och har tagit vägen via vår fina ungdomsverksamhet. Han kom fram tidigt hos oss och efter tre år i andra klubbar är han redo att slå sig in i vårt A-lag på allvar. Under försäsongen har han tagit stora kliv och visat att han utvecklats under sin höst i Jönköpings Södra.

Vagic har tidigare varit utlånad till AFC Eskilstuna och Mjällby AIF. Han skrev A-lagskontrakt och gjorde allsvensk debut för MFF 2017.