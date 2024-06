Officiellt: Malmö FF säljer Chalus

Malmö FF plockade in mittbacken Matej Chalus, 26, från tjeckiska Slovan Liberec under vintern 2022, och sedan dess har spelaren varit på lån hos både nederländska Groningen och just Slovan Liberec.

Nu meddelar MFF att Chalus säljs till Banik Ostrava i Tjeckien.

- Under hela Matejs tid i Malmö FF visade han exemplarisk inställning. Konkurrensen på mittbacksplatserna hos oss är dock väldigt tuff. När Matej nu gjorde en fin säsong och startade samtliga ligamatcher för Slovan Liberec väckte det intresse i Tjeckien. Lösningen med en permanent övergång är en bra lösning för alla parter och vi önskar Matej ett stort lycka till framöver, säger MFF:s sportchef Daniel Andersson på klubbens hemsida.

Chalus blev bara noterad för 17 matcher med Malmö FF.