Officiellt: McVey lämnar allsvenskan - för Beckhams Inter Miami

Christopher McVey kom till IF Elfsborg som 12-åring och började under 2018 spela med A-laget. Under den gångna säsongen, där Boråslaget slutade fyra, spelade McVey i 23 allsvenska matcher. Nu lämnar 24-åringen klubben för Inter Miami CF, som ägs av David Beckham.

- Det är känslosamt att lämna Elfsborg på många sätt. Jag har ju varit i föreningen i större delen av mitt liv. Det är där jag lärt mig spela fotboll och utvecklats både som fotbollsspelare och som människa. Samtidigt känns det här som ett spännande äventyr och ett utmanande steg att ta i karriären, säger han till Elfsborgs hemsida.

Hans nya kontrakt i MLS sträcker sig över säsongen 2024. McVey har både svenskt och amerikanskt medborgarskap, vilket ses som en fördel för MLS-klubben. Svensken kommer därmed inte uppta en av platserna för utländska spelare.

- Christopher är ett lovande tillskott på en position som vi behöver förstärka och vi är spända på att han ansluter till Inter Miami. Han är en mångsidig försvarare som kan spela på flera positioner, säger klubbens sportchef Chris Henderson.