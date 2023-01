Officiellt: Mesut Meral klar för AIK - förstärker ledarstaben

Han kommer senast från BK Olympic där han var chefstränare. Nu är Mesut Meral tillbaka i samma stab som Andreas Brännström. Duon har tidigare jobbat tillsammans i bland annat Dalkurd och Jönköpings Södra.

AIK presenterade under lördagen att Meral kliver in i ledarstaben och tar plats som match- och motståndsanalytiker.

- Det känns kul att vara en del av AIK Fotboll. Vi har mycket jobb framför oss med en föryngringsprocess i truppen så jag ska snabbt försöka hitta min roll i teamet och ser fram emot att sätta igång, säger Mesut Meral.

Andreas Brännström om sin nygamla kollega:

- Det känns mycket bra att Mesut ansluter till AIK Fotboll. Dels för sin analytiska förmåga där han i samarbete med Lukas Arndt kommer att skapa stora fördelar för oss, men även genom sin personlighet. Han har förmågan att få människor runt omkring sig att må bra och jag ser fram emot att han kliver in i teamet kring herrlaget, säger chefstränaren till klubbens hemsida.

Samtidigt gör AIK om i staben. Andreas Janmyr lämnar sin roll som assisterande tränare och får en ny roll som "Head of Analysis and Technical Scouting", detta skriver AIK på sin hemsida under lördagen.