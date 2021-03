Officiellt: MFF lånar ut Gall till konkurrent

Malmö FF värvade under sommaren 2018 den amerikanske yttern Romain Gall, 26, från Gif Sundsvall. Gall hade då imponerat stort i Norrlandslaget, men har sedan dess inte fått det att fungera i Skånelaget. I fjol blev han därför först utlånad till Stabæk under vårsäsongen och sedan till Örebro SK under andra halvan av säsongen.

Nu meddelar MFF att spelaren lånas ut till ÖSK igen över 2021.

- Situationen i Malmö var inte optimal för mig och jag behöver speltid. Därför känns det bra att det är klart och nu ser jag fram emot säsongen med Örebro. Jag trivdes där förra året och vi visade fin form på hösten med många bra resultat. Att komma tillbaka till en bekant miljö var en stor faktor i det här beslutet, säger Gall i en kommentar på MFF:s hemsida.

MFF-sportchefen Daniel Andersson:

- Vi har tuff konkurrens på våra offensiva platser och det gynnar varken Romain eller oss att han är utanför laget. Han hade en lyckad sejour i Örebro i fjol och de har varit angelägna om att få tillbaka honom. När Romain själv uttryckte intresse för det nådde vi en lösning som känns bra för alla parter.

ÖSK-managern Axel Kjäll:

- Det är med stor glädje jag välkomnar Romain tillbaka till Örebro. Under hösten var han en viktig spelare för oss och blev bara bättre ju längre säsongen varade. Hans egenskaper i det offensiva spelet kombinerat med sin personlighet kommer stärka oss som lag. Romain har visat en stor vilja att komma tillbaka till Örebro och det känns jättebra att vi lyckas ro detta i hamn. Tack även till Malmö för en bra dialog och gott samarbete, säger managern i en kommentar på Närkelagets hemsida.

Gall har kontrakt med Malmö FF över 2022. Sedan flytten från "Giffarna" har han gjort sju mål och fyra assist på 28 matcher med MFF i allsvenskan.