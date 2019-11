Officiellt: Mittback lämnar Falkenberg efter sju säsonger: "Tyvärr har allting ett slut"

Det blir ingen fortsättning för Per Karlsson i FFF. Mittbacken erbjuds inget nytt avtal. - Tyvärr har allting ett slut, säger sportchefen Håkan Nilsson.

Inför säsongen 2013 hämtade Falkenbergs FF in mittbacken Per Karlsson från Tvååkers IF. Därefter har han spelat i både superettan och allsvenskan med klubben. Men fler framträdanden blir det inte för trotjänaren i FFF. Klubben skriver på sin hemsida att mittbacken inte erbjuds nytt kontrakt och därmed kommer han att lämna föreningen.

- Per kom till oss 2013 och har varit högst delaktig i den fantastiska resa Falkenbergs FF har gjort sedan dess. Oerhört lojalt har han spelat på samtliga positioner i backlinjen och även vid behov stöttat upp på mittfältet. Per har alltid gjort sitt bästa på träning och match och varit en fantastisk person i gruppen, men tyvärr har allting ett slut. Vi önskar Per lycka till i framtiden både som fotbollsspelare och utanför fotbollsplan, säger FFF:s sportchef Håkan Nilsson i en kommentar på föreningens hemsida.

Mittbacken spelade i Falkenberg i sju år. Den gångna säsongen gjorde han 21 framträdanden för laget i allsvenskan, varav 17 från start.