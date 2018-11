Officiellt: Mittbacken lämnar Sirius: "Känns vemodigt"

Oscar Pehrsson har spelat i Sirius i sex säsonger, men under söndagen står det klart att mittbacken lämnar klubben efter säsongen.

På sin hemsida meddelar Uppsalaklubben att man går skilda vägar med Pehrsson, som spelat 22 matcher under årets säsong.

- Det känns vemodigt och har varit ett tufft beslut att ta, men jag känner att jag varit i Sirius i sex år och varit med på en jäkla fin resa. Nu tror jag att det för min egen utveckling vore bra att få testa något nytt, även om jag inte vet vad det blir ännu, säger Pehrsson själv.

Totalt har mittbacken spelat 149 seriematcher för Sirius och är en av de spelare som funnits med i Sirius ända sedan laget började sin resa till allsvenskan från division ett.

- Det har varit en helt otrolig resa. När jag kom till Sirius visste man att vi skulle vinna Division 1 och det var allas förväntning, men att därifrån gå till att nu göra vårt tredje år i allsvenskan nästa år, som en etablerad elitklubb, det kunde man inte se framför sig. Man har alltid trivts fantastiskt bra och vi har varit ett gäng som varit med hela vägen och gjort det tillsammans. Det känns jävligt coolt. Vi har haft fantastiska tränare som verkligen har utvecklat både mig och laget till något jag kanske inte trodde att jag skulle få vara med om i min karriär.

På måndag gör Pehrsson sin sista hemmamatch i Sirius-tröjan när laget ställs mot Kalmar. Då gör också lagkaptenen Moses Ogbu sin sista hemmamatch. Under lördagen meddelade även han lämnar klubben efter säsongen. Däremot står det klart att både Philip Haglund och Ian Sirelius stannar i Sirius då de har förlängt sina kontrakt.

Du ser måndagens möte mellan Sirius och Kalmar på C More Live 3 och kan streama det via cmore.se. Avspark 19:00.