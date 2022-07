Officiellt: Mjällby och Wiedesheim-Paul bryter avtalet

Rasmus Wiedesheim-Paul, som tillhör norska Rosenborg, återvände inför den pågående säsongen till svensk fotboll, då han lånades in av Mjällby AIF. Avtalet gällde över hela säsongen, men nu är det officiellt att anfallaren lämnar i förtid.

Mjällby, Rosenborg och spelaren själv är överens om att bryta låneavtalet. Det avslutas på fredag, 22 juli, men klubben meddelar att Wiedesheim-Paul kommer fortsätta träna med laget tills han har en ny klubb klar. Av det att tyda kommer 23-åringen i nuläget inte återvända till Rosenborg.

- Det är inga hard feelings mellan Mjällby AIF och Rasmus. Vi är överens om att han är i behov av mer speltid och att vi under hösten inte kan garantera detta. Rasmus har agerat väldigt professionellt under hela sin tid i föreningen och vi önskar honom all lycka i sin fortsatta karriär, säger sportchef Hasse Larsson i pressmeddelandet.

Rasmus Wiedesheim-Paul har framträtt i 13 matcher för Mjällby, varav fyra från start. Han har bidragit med två assist.