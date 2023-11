Officiellt: Nilsson lämnar Kalmar

Kalmar FF går under torsdagen ut med att ytterbacken Sebastian Nilsson, 20, lämnar vid sitt kontrakts slut - efter en allsvensk match under den gångna säsongen.

- "Sebbe" kom tillbaka starkt under 2022 efter tidigare skadeproblematik. I slutet av det året erbjöds han även ett avtal över 2023. Tyvärr blev han skadad på nytt under årets försäsong, men har tagit sig tillbaka på ett mycket bra sätt. Hans fortsatta utveckling kommer till stor del att bero på speltid under de kommande åren. "Sebbe" har alla möjligheter att ta sig till hög nivå, och förhoppningsvis hittar han nu en klubb som blir rätt steg på den resan. Vi önskar honom all lycka i sin fortsatta karriär, säger KFF-sportchefen Jörgen Petersson i en kommentar på klubbens hemsida.

Annons

Nilsson är samtidigt tacksam över sin tid i KFF.

- Jag vill tacka hela föreningen för de här åren jag har haft i Kalmar FF. Jag vill även rikta ett speciellt tack till alla tränare som har hjälpt mig längs vägen att utvecklas till den spelaren jag är idag. Tiden i akademin och A-laget har format mig och gjort mig mer slipad och anpassad för elitfotbollen. Mitt bästa minne är helt klart den allsvenska debuten mot Gif Sundsvall. Det var riktigt mäktigt att få springa in på Guldfågeln Arena inför hemmapubliken.

Nilsson kom till KFF inför säsongen 2018.