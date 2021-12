Officiellt: Nyholm lämnar Djurgården - klar för thailändsk klubb

Hans kontrakt med Djurgården löpte ut efter den gångna säsongen. Nu bekräftar Stockholmsklubben att det inte blir någon fortsättning för Jesper Nyholm. I stället har den 28-årige backen skrivit på för thailändska Muangthong United, som i nuläget ligger sexa i Thailands högstaliga.

- Jesper anslöt under sommaren 2020 under dåvarande covidrestriktioner med ett prestationsbaserat kontrakt och då hade han inte spelat fotboll på tre år. Efter det har han varit med och bidragit för oss i både matcher och under träningar och det har varit ett nöje att samarbeta med honom där hans kliniska försvarsinstinkt och professionalism har funnits med varje dag. Nu går vi skilda vägar och vi hoppas på en fin fortsättning för Jesper och riktar ett stort tack till honom för hans tid i Djurgården, säger sportchef Bosse Andersson på Djurgårdens hemsida.

MTUTD: CLUB NEWS

เมืองทองเปิดตัว "เยสเปอร์ นีโฮล์ม" เสริมแกร่งแนวรับเลกสอง โควต้าอาเซียน

Muangthong United welcomes Swedish-Filipino defender Jesper Nyholm who will wear the #2 jersey for the Kirin.#mtutd#theuntouchables pic.twitter.com/7Vw7LFW1DD