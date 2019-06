Officiellt: ÖFK plockar in ny assisterande tränare

Östersunds FK har under senaste tiden varit på jakt efter en ny assisterande tränare sedan Shaun Constable i mitten av juni i år valde att lämna sitt uppdrag. Nu meddelar föreningen att det står klart vem som ersätter på posten - Joe Sargison, 45.

ÖFK:s huvudtränare Ian Burchnall berättar att han under en längre tid känt Sargison och att tränaren är skicklig på att utveckla spelare.

- Vi är otroligt glada att vi kunnat knyta till oss Joe Sargison till klubben, han kommer att hjälpa till att utveckla vårar spelare, säger Burchnall i en kommentar på föreningens hemsida.

Sargison kommer senast från en tjänst som tränare på det engelska fotbollsförbundet (FA) och kommer att ta tjänstledigt från posten för ett kontrakt med ÖFK över den här säsongen. Däremot kan avtalet, vid samtycke mellan parterna, sedan förlängas med två år.

- Det ska bli roligt att jobba med Östersunds FK och Ian Burchnall och övriga i laget. Vi ska fortsätta att spela på det sätt som Östersund gjort under de senaste åren och vi ska ta så många poäng som möjligt, säger Sargison.

Östersunds FK ställs härnäst på lördag mot IFK Göteborg hemma på Jämtkraft Arena. Matchen börjar klockan 16.00 och sänds på C More Fotboll, C More Live 2 och streamat på cmore.se.