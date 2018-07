Officiellt: ÖFK värvar tidigare Aston Villa-mittfältare

Östersunds FK sålde nyligen Ken Sema till Watford, samtidigt som anfallaren Saman Ghoddos spekuleras vara nära en flytt från klubben. Nyligen gjorde ÖFK klart med Henrik Bellman från Köpenhamn och nu försärker klubben truppen ytterligare.

I dag meddelade ÖFK via sin hemsida att den engelske mittfältaren Jerell Sellars, som nyligen uppgavs vara aktuell för klubben, ansluter till klubben från Celtenham Town i engelska League Two med ett kontrakt över tre och ett halvt år.

- Det känns kul att får den här chansen och jag ska göra allt för att försöka slå mig in. Men det får ta den tid som det krävs, säger Sellars till osdsport.se.

- Egentligen har jag inget svar på varför jag inte lyckades slå igenom. Nu hoppas jag att kunna utvecklas i den här klubben och jag är oerhört taggad att få dra igång, fortsätter han och syftar på sin tid i Aston Villa, där han inte fick speltid.

ÖFK:s tränare Ian Burchnall om nyförvärvet:

- Jag är glad att få in en spelare som Jerell. Han passar in i vår profil och jag ser honom som väldigt utvecklingsbar. Ken Sema, Jamie Hopcutt och Jamie Hopcutt är bara några exempel på spelare som inte var några stjärnor i högsta serier då de kom hit. Vi behöver ha in sådana här spelare att jobba med samtidigt som det också behövs spelare med rutin in i laget, säger han till sajten.

Sellars har en bakgrund i klassiska engelska klubben Aston Villa, men gjorde inga ligamatcher för klubben innan han i fjol lämnade för just Celtenham.

Sellars gjorde under den gångna säsongen två mål på 31 matcher i League Two.