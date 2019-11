Officiellt: ÖSK går skilda vägar med irakiske mittfältaren: ”Har fyllt en viktig funktion”

Örebro och Yaser Kasim går skilda vägar. Detta efter bara ett halvår, trots att han hade kontrakt över 2021. - Yaser kom in under sommaren och har under sin tid fyllt en viktig funktion för laget, säger managern Axel Kjäll till klubbens hemsida.

Det blev en kort sejour i Örebro SK för Yaser Kasim. Klubben meddelade under måndagen att de går skilda vägar med mittfältaren, som skrev på ett kontrakt över 2021 när han anslöt i somras.

- Yaser kom in under sommaren och har under sin tid fyllt en viktig funktion för laget under en period då vi haft skador på det centrala mittfältet. Yaser har med sin erfarenhet gjort ett jättebra jobb både på och utanför planen, helt i linje med vad vi kunnat förvänta oss. Vi tackar Yaser Kasim för hans tid i klubben och önskar honom lycka till i sin fortsatta karriär, säger managern Axel Kjäll till klubbens hemsida.

Yasim, som har tio landskamper för Irak på meritlistan, spelade i tolv matcher för ÖSK under hösten och noterades för två framspelningar. Han har tidigare spelat i en rad engelska klubbar, däribland Brighton, och var en gång i tiden en del av Tottenhams ungdomsakademi.