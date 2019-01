Officiellt: Östersund köper loss Chelsea-mittfältare

Östersunds FK gjorde tidigare i dag klart med 21-årige försvararen Thomas Isherwood, senast i Bradford, och presenterade under fredagskvällen ytterligare ett nyförvärv. Det är 22-årige mittfältaren Charlie Colkett som ansluter från engelska storklubben Chelsea för ett kontrakt över tre och ett halvt år med Östersund.

- Att vi nu lyckas få hit Charlie betyder otroligt mycket för oss. Det är en ung lovande spelare som väljer att spela hos oss och det känns otroligt bra, säger ÖFK-tränaren Ian Burchnall i en kommentar på föreningens hemsida.

Östersunds tekniska direktör David Webb kommenterar också nyförvärvet:

- Jag har känt honom sedan han var 16 år, en ung kille som är otroligt teknisk och kreativ. Vi har jagat honom länge och nu har han äntligen skrivit på för oss, säger han.

Östersund meddelade vidare att Colkett ansluter till laget i helgen och därefter kommer att följa med på lagets träningsläger i Marbella.

Colkett är fostrad i Chelsea, men har under senaste åren blivit utlånad till en rad olika klubbar - Bristol Rovers, Swindon Town, Vitesse - och senast under förra hösten till Shrewsbury Town i League One. Colkett fick däremot ont om speltid i höstas och gjorde endast en ligamatch i den engelska tredjedivisionen.