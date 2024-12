Officiellt: Rönnlöf Castegren och Tånnander lämnar Sirius

Inför säsongen 2023 plockades Jakob Tånnander in av Sirius och gjorde 19 matcher under sin första säsong.

Samma säsong, under sommaren, kom Henrik Rönnlöf Castegren in i laget och blev vicekapten, han tog sedermera över bindeln efter det att Daniel Stensson lämnade.

Båda spelarna satt på utgående kontrakt och nu står det klart att de lämnar Sirius vid årsskiftet.



- Jag är extremt tacksam för min tid här och klivet till Sirius var viktigt för mig på många sätt. Jag har haft den bästa tiden i min karriär här. Både jag och min familj älskar Uppsala och kan se oss bo här i framtiden igen, säger Henrik Rönnlöf Castegren till klubbens hemsida.



- Jag har haft två väldigt bra år i Sirius. Från dagen jag kom hit har jag känt mig väldigt välkommen och hemma i klubben. Sedan vill jag ge en extra eloge till supportrarna som stöttat oss och till Karim som varit en stor del i min personliga utveckling och stöttat mig enormt, säger Jakob Tånnander.

Chef för herrlaget Jonathan Ederström om de två avskeden:



- Henke har varit en bra representant för Sirius Fotboll under sina 1,5 år i Uppsala. Vi har försökt förlänga avtalet i över ett års tid och har haft en bra dialog hela året, men Henke har aldrig kommit till den punkten att han har känt sig helt klar med utlandet, vilket vi både respekterar och förstår.



- Jakob kom inför säsongen 2023 som en tänkt tvåa bakom Mitov, men har sedan dess fått en hel del speltid i Allsvenskan och haft en bra utveckling under sina två år i Sirius. Vi har haft en öppen och ärlig dialog under året men inte lyckats komma nära varandra i förhandlingarna. Jakob är en bra person och vi önskar honom ett stort lycka till med nästa steg.

Rönnlöf Castegren gjorde 45 allsvenska matcher och två mål för Sirius. För Tånnander blev det 41 matcher i allsvenskan och åtta nollor.