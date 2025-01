Officiellt: Salihovic lämnar Peking

IFK Norrköping meddelar under onsdagen att mångsidige spelaren Dino Salihovic, 22, lämnar - efter att kontraktet gått ut vid årsskiftet.

Salihovic är tacksam över sin tid i klubben, där det i fjol blev 25 matcher i allsvenskan.

- Tack till alla som gjorde det möjligt för mig att spela för min klubb i min hemstad. Jag har haft en väldigt fin tid och kommer sakna allt med IFK Norrköping. Jag vill tacka supportrarna för allt stöd de gett mig och laget under dessa år. Mitt fotbollshjärta kommer alltid vara här i Norrköping och jag hoppas att våra vägar möts igen nån gång i framtiden, säger Salihovic på klubbens hemsida.

Annons

IFK Norrköpings sportchef Magni Fannberg om avskedet:

- Vi har haft en dialog med Dino och hans representanter under de senaste månaderna. Han har erbjudits ett avtal som han har valt att tacka nej till. Tyvärr har vi inte kunnat hitta en lösning som passar bägge parter just nu. Dino är en kille från stan som alltid varit en bra representant för IFK Norrköping och under hösten visade han både sitt inre driv och sin kärlek för föreningen. Vi önskar honom lycka till i hans nästa steg och hoppas att vi möts igen i framtiden.

Salihovic kom till IFK som sexåring och har tidigare varit på lån hos Gais. Enligt Expressen finns det intresse från exempelvis österrikiska högstaligalaget LASK