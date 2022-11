Officiellt: Sju spelare lämnar Mjällby

Mjällby AIF har en stark säsong i allsvenskan bakom sig och hamnade till slut på nionde plats i tabellen. Sedan tidigare är det känt att huvudtränare Andreas Brännström har lämnat och ersatts av Anders Torstensson.

Nu står det även klart att sportchef Hasse Larsson står inför en stor ombyggnation av truppen inför 2023.

På onsdagen meddelar nämligen Mjällbuy att sju spelare lämnar klubben. Det rör sig om Samuel Brolin (lån, AIK), Jetmir Haliti (lån, AIK), Noah Eile (lån, Malmö FF), Amir Al-Ammari (lån, IFK Göteborg), Andreas Blomqvist, Enoch Kofi Adu och Heradi Rashidi. Sistnämnda trion har samtliga utgående kontrakt.

- Haliti, Eile, Brolin och Al-Ammari har alla varit på lån hos oss och kommer att återvända till sina ursprungliga klubbar. De har varit väldigt professionella under sin tid här och deras insatser har varit en stor del i att vi gjort en så pass bra säsong som vi har gjort. De har alla varit väldigt omtyckta och bidragit med den goda stämningen vi har i vårt omklädningsrum, säger Hasse Larsson till klubbens hemsida.

- Gällande Adu, Rashidi och Blomqvist är det tre spelares vars kontrakt går ut efter säsongen, där vi valt att inte förlänga. Blomqvist är en spelare som har krigat sig igenom vår akademi, upp i A-laget och sedan såld till utlandet, när han sen kom tillbaka inför säsongen 2021 så har konkurrensen varit hård och Blomqvist har haft svårt att slå sig in i startelvan. Adu kom också inför 2021 och samma är där att han har haft svårt att få speltid. Rashidi kom in i somras och har varit en nyttig rotationsspelare för oss under hösten. Alla spelare har trots knapert med speltid alltid gett 100 procent på träningar och varit väldigt professionella i alla sammanhang.

Fotbollskanalen har tidigare rapporterat att Malmö FF visat intresse för Samuel Brolin, som har kontrakt med AIK till slutet av 2023. När det gäller Amir Al-Ammari och Jetmir Haliti har möjligheten funnits till fortsättning i Mjällby i form av inskrivna utköpsklausuler i respektive spelares låneavtal.

Sedan tidigare har även Carlos Moros Gracia lämnat Maif. Spanjoren har skrivit på för Djurgården.