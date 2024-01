Officiellt: Skövde AIK värvar Romeo Dahlén

Skövde AIK är i värvartagen och har nu gjort klart med en forward till kommande säsong. Det handlar om Romeo Dahlén, 19, och han ansluter från amerikanska IMG Academy.

- Romeo har varit hos oss under träning 2023 med både vårt U19 och A-lag och är bekant. En spännande anfallare som har näsa för mål och är duktig i djupled och arbetar hårt. Det ska bli spännande att se honom fortsätta utvecklas här under 2024, säger sportchefen Per Åstemo i ett uttalande på hemsidan.