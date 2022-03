Officiellt: Ssewankambo klar för Sirius

Sirius förstärker ytterligare inför den allsvenska säsongen. Isak Ssewankambo har skrivit på för klubben. Det rör sig om ett korttidskontrakt fram till sommaren.

- Det var många faktorer som lockade. Bland annat fotbollen som Sirius spelar, feedbacken och bemötandet som jag har fått från alla från klubben och dialogen som jag och Daniel Bäckström har haft – allt det här tillsammans har gjort att jag nu är här och ska spela för Sirius, säger han själv i pressmeddelandet.

Sirius scouting- och analysansvarig Adrian von Heijne kommenterar värvningen som följer:

- Isak är en spelare vi följt i flera år och vi har talat om honom som en potentiell Siriusspelare under en längre tid. Vi får in en spelare som har varit bärande i en före detta allsvensk konkurrent, och samtidigt en kille som även samlat på sig rutin från internationell fotboll på väldigt hög nivå. Isak är en mångsidig spelare som kommer passa fint in i vårt spelsätt

Försvararen kommer senast från Östersunds FK, som han lämnade vid årsskiftet. Han har tidigare även spelat för Malmö FF i allsvenskan.

Under försäsongen har Sirius drabbats av ett tungt tapp. Nyförvärvet Andreas Murbeck har skadat knäet och kommer missa hela säsongen. Det kan antas ligga till grund för värvningen av Ssewankambo.