Officiellt: Stefanelli lånas ut av AIK - går till cypriotisk klubb

Under sommaren 2017 värvade AIK in Nicolas Stefanelli från Argentina. Anfallaren gjorde omedelbar succé och svarade för nio mål under hösten samma år.

I år har anfallaren dock haft tuffare i Solnaklubben och allt som oftast fått inleda på bänken och nu står det klart att Stefanelli lånas ut till cypriotiska Anorthosis Famagusta under vårsäsongen.

- Nicolás är rekryterad i kategorin spelare där planen är att efter utveckling säljas vidare med en tydlig ekonomisk vinst för AIK Fotboll. Individuellt blev inte 2018 vad vi hoppades på för Nicolás och därför lånas han nu ut till en miljö som vi bedömer är rätt för att fullfölja ursprungsidén, säger AIK:s sportchef Björn Wesström i en kommentar på klubbens hemsida.

Stefanelli berättar att han trivs i AIK – men att han vill ha mer speltid.

- Jag trivs fantastiskt bra i AIK och tycker otroligt mycket om klubben, samtidigt har jag höga mål och stora drömmar som spelare och där är speltid en stor och viktig del för min utveckling. Därför är utlåningen ett bra alternativ för mig i detta läge, säger han.

Stefanellis nya klubb spelar i den cypriotiska högstaligan. Efter 16 omgångar har spelats av ligan ligger man på femte plats.