Officiellt: Strand lämnar Elfsborg för Hammarby

Ytterbacken Simon Strand, 29, har under senaste tiden kopplats ihop med en flytt från IF Elfsborg till Hammarby IF. Under tisdagen står det klart att Strand lämnar Borås för spel i Bajen framöver, och därmed är han Stockholmsklubbens sjätte värvning i vinter.

Strand har skrivit på ett kontrakt som gäller över tre år.

- Det känns jäkligt kul att komma till en så stor klubb och att komma tillbaka hem till Stockholm. Jag känner att det är ett bra steg för mig, Bajen är på väg uppåt och jag tror att vi kan göra något stort tillsammans. Martí spelar en positiv fotboll och jag ser fram emot att komma igång, säger spelaren på Hammarbys hemsida.

- Jag hoppas kunna bidra med mycket på planen, men även i omklädningsrummet. Jag vill hjälpa de yngre spelarna och bidra med karaktär. Som spelare är jag snabb, stark och bra defensivt. Sedan har jag ett bra pannben vid sidan av ett bra tillslag och en fin passningsfot. Under mina kommande tre år hoppas jag på fina tabellplaceringar och kommande Europaäventyr, fortsätter han.

På Elfsborgs hemsida säger han följande om avskedet:

- Det har varit väldigt känslosamt här nu under de dagar då detta blivit konkret. Det är svårt att sätta ord på det. Att lämna en klubb som man har tillhört i fyra år. Det har varit mitt hem, det har varit min familj. Det är här jag varit trygg. Men nu väntar ett nytt kapitel och det är så fotbollen är, säger han och fortsätter:

- Direkt när man kom så kände man att det var en familjär klubb. Man kom lätt in i det och kom snabbt nära varandra i laget. Sedan har det såklart varit en resa med lite upp och ner. Vissa perioder som varit lite tuffare, både för min för laget och för min egen del. Men ska man se till helheten har jag haft en riktigt fin tid i Elfsborg. Det är väl här jag har blivit Simon Strand om man säger så.

Strand har många fina minnen från sin tid i Borås.

- Svårt att välja ut några specifika direkt. Men jag kommer aldrig att glömma Kalmar hemma. Vet inte om det jag eller Per som gör 1-1-målet efter en hörna. Sedan vänder vi efter att Marokhy (Ndione) kommer in och gör mål. Jag hoppar upp på, jag vet inte vem, men en publikvärds axlar. Det var en häftig känsla med eufori. Borås Arena bubblade över kändes det som.

Hammarbys sportchef Jesper Jansson:

- Simon passar perfekt in i truppbygget, genom sina fotbollskvalitéer och förmåga att spela både till höger och vänster, och för att han är en karaktärsspelare. Simon är en Stockholmskille och perfekt för att skapa balans i truppen och Hammarby flera år framåt. Vi har kämpat länge med Elfsborg om att få hem honom till Stockholm och det har varit en fin dialog om en högt värderad spelare.

Strand har varit en viktig spelare i Elfsborg sedan han anslöt till klubben från Dalkurd 2019. Totalt har 29-åringen noterats för 115 tävlingsmatcher i gulsvart.

- Simons inträde i IF Elfsborg var i en perfekt tajming. Han har betytt mycket för oss gällande kulturen vi velat skapa. Han är mycket professionell i sitt yrke och har varit ett föredöme för vår trupp. Som tränare har jag med övriga i teamet uppskattat hans driv och tävlingsinstinkt samt hur han fångat upp flera yngre spelare genom sitt ledarskap. Vi önskar honom lycka till, säger Elfsborgs manager Jimmy Thelin på Borås-lagets hemsida.

Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson:

- Simons tid hos oss kan inte annat än beskrivas som en succéresa! Från att han kom till oss så har han utvecklats till en Sveriges bästa ytterbackar och varit en nyckelperson under dessa framgångsrika år både på plan och utanför.

Han fortsätter:

- Det är inte i vårt intresse att sälja våra spelare inom allsvenskan eller ens inom Skandinavien men med hänsyn till det ekonomiska erbjudandet, en sportslig bedömning samt även spelarens intresse har vi nu valt att acceptera en övergång till Hammarby.

- Vi önskar Simon all lycka till i sin fortsatta karriär och ser framemot spännande drabbningar på planen.