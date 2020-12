Officiellt: Tangvik och Abrahamsson lämnar Djurgården: "Förtjänar ett stort tack"

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson bekräftade nyligen att försvararen Alexander Abrahamsson och målvakten Erland Tangvik lämnar klubben efter säsongen då båda spelarna sitter på ett utgående avtal. Ett besked som även Djurgården nu har bekräftat på sin hemsida.

Den 21-årige mittbacken Alexander Abrahamsson är fostrad i klubben men har råkat ut för två långtidsskador och har haft svårt att slå sig in i Djurgårdens elva.

- Alexander Abrahamsson kom till DIF från Sunnersta som 15-åring och har tagit sig hela resan från akademin till A-laget när han i början av 2019 skrev på ett tvåårigt kontrakt. Han är en skicklig fotbollsspelare som tyvärr har haft väldig otur med skador, i synnerhet under det senaste året där han knappt har kunnat vara aktuell för spel till någon match. Alexander behöver starta om för att få kontinuitet i spelandet och vi önskar stort lycka till framöver i karriären, säger Andersson till klubben.

23-årige målvakten Erland Tangvik har haft förstamålvakterna PK Bråtveit och Tommi Vaiho framför sig och därav inte lyckats få till någon debut i A-lagssammanhang.

- Erland har ju varit med som tredjemålvakt där han bidragit till laget och han har också utvecklats bra i vår vardag ute på Kaknäs under den här tiden, trots att det inte blivit så mycket speltid. Speciellt med tanke på att U21-allsvenskan ställdes in helt i år. Avsikten var ju att han skulle vara en av tre målvakter i år så att vi kunde känna oss trygga under säsongen och det uppdraget har han skött på ett bra sätt och förtjänar ett stort tack för det, säger Bosse Andersson.

Erland Tangvik anslöt till Djurgården under 2020 från norska Tiller IL samtidigt som Alexander Abrahamsson är fostrad i Djurgården.