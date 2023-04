Officiellt: Thomas Berntsen ny sportchef i AIK

Fotbollskanalen rapporterade sent under onsdagen att Thomas Berntsen tackat ja till sportchefsjobbet i AIK. Under torsdagen bekräftar klubben att så är fallet.

Berntsens avtal i AIK sträcker sig till och med säsongen 2026 och han ansluter till klubben den 1 maj.

- Jag är stolt över att ha fått förtjäna den här möjligheten. AIK är en storklubb i skandinavisk skala, med fantastiska supportrar och med stor potential att vinna titlar. AIK ska slåss om medaljer och kvala till Europa varje säsong. AIK kräver hårt arbete, AIK kräver lojalitet. Hårt arbete och lojalitet är bland mina främsta egenskaper, så min direkta tanke när förfrågan från klubben kom var att det här är en väldigt bra ”match”. Mitt jobb blir att skapa lugn och stabilitet, men också en prestationsmiljö som vågar utmana etablerade sanningar. Våga ta risker där andra kör säkert. Men nog pratat, let’s get to work, säger han till klubbens hemsida.

AIK har länge stått utan ordinarie sportchef. I slutet av november i fjol valde AIK att sparka sin sportchef Henrik Jurelius. Sedan dess har Manuel Lindberg haft ansvaret. Lindberg har nu tjänsledigt fram till den 1 maj.

Thomas Berntsen har varit sportchef i norska Sarsborg 08 i över tio år. Bland annat värvade han Anton Salétros från AIK till den norska klubben. Innan han blev sportchef i Sarpsborg var han huvudtränare i en rad norska klubbar, Lörenskog, Kongsvinger och Strömmen har 52-åringen tränat.

Fredrik Söderberg,vice vd och vice klubbdirektör hyllar Berntsen i pressmeddelandet:

- Med Thomas får vi in kombinationen av en fotbollsarbetare och affärsman. Han har en bevisad hög arbetskapacitet och har återkommande presterat höga resultat i sin tidigare klubb. Vi är väldigt stolta och glada över att få välkomna Thomas Berntsen till AIK Fotboll, säger han till hemsidan.

Sarpsborg bekräftar på sin hemsida att AIK köper loss Berntsen:

- Vi har hittat en överenskommelse med AIK om ersättning. Det har varit en ordnad och bra process, bekräftar klubbens general manager, Raymond Fjeld.

Samtidigt berättar Berntsen att det inte var något lätt val att lämna Sarspsborg för AIK.

- Jag har alltid varit tydlig med att det här har varit ett väldigt svårt val för mig. Samtidigt kände jag att det var rätt att ta chansen i en klubb av AIK:s storlek med allt vad det innebär.