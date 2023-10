Officiellt: Thordarson förlänger med Blåvitt

Det har ryktats ett tag och i dagarna bekräftade Kolbeinn Thordarson, 23, själv att han har förlängt sitt kontrakt med IFK Göteborg. Och nu är det hela officiellt.

På söndagen meddelar de blåvita göteborgarna att den isländske mittfältaren har kritat på ett nytt avtal som sträcker sig till och med 2026.

- Det känns fantastiskt att vara här, säger Thordarson till Blåvitts hemsida.

- Jag har trivts väldigt bra här från alla första dagen, både med laget och med allt runtomkring. Allt är professionellt och det finns en tydlig plan både för mig personligen och för laget.

Ola Larsson, teknisk direktör, är nöjd över kontraktsförlängningen.

- Vi tog in Kolbeinn på provspel och såg direkt att han kommer att kunna vara med och konkurrera och göra skillnad. Det har han fortsatt visa. När vi ser över truppen för kommande säsonger är Kolbeinn en typ av spelare som kan växa in ännu mer i allt. Han passar väl in i hur vi vill bygga det nya Blåvitt.

Kolbeinn Thordarson anslöt till IFK Göteborg som bosman i somras efter att ha lämnat belgiska Lommel.