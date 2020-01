Officiellt: Varberg förlänger med sydafrikansk talang: ”Enkelt beslut”

Keanin Ayer anslöt, 18 år gammal, till Varberg Bois sommaren 2018 från ghananska ungdomsakademin Right to Dream. Efter åtta matcher under hösten 2018 blev det förra året två mål och tre matcher i superettan för mittfältaren när Varberg tog klivet upp i allsvenskan.

Nu meddelar Varberg att den sydafrikanske talangen har förlängt sitt kontrakt över säsongen 2021.

- Jag har spenderat fem år i Ghana och nu tre år i Sverige. Jag har tålamod, jag får spela med A-laget och den här säsongen kommer jag spela i den högsta serien i Sverige. Att förlänga mitt kontrakt var ett enkelt beslut, säger han enligt Soccer Laduma.

Ayer hade tidigare ett kontrakt som sträckte sig fram till sommaren. Han har även under hösten varit och provtränat med danska Nordsjælland.