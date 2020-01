Officiellt: Varberg värvar från Dortmund: "Extremt hög högstanivå"

Varbergs Bois kliver i år in som nykomling i allsvenskan. Nu är ytterligare ett nyförvärv klart - Tashreeq Matthews från Borussia Dortmund. - Han har en extremt hög högstanivå, säger Joakim Persson.

Varbergs Bois är i år nykomling i allsvenskan efter en succésäsong i superettan 2019. Under fredagen presenterade föreningen ett nytt nyförvärv - mittfältaren Tashreeq Matthews, 19, från Borussia Dortmund. Spelaren, som är född i Sydafrika, var under andra halvan av förra säsongen utlånad till Helsingborgs IF med två allsvenska framträdanden och lämnar nu alltså den tyska storklubben permanent för flytt till Halland.

Varberg-tränaren Joakim Persson är nöjd med sitt nyförvärv, som har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över tre år.

- Han har en extremt hög högstanivå. Tashreeq är ung så vi får se hur han kan hålla den nivån under en hel säsong. Det är mycket att ta in med nytt lag, och inte minst en ny stad. Hela laget har dock en låg medelålder så vi hoppas att det blir bra för honom med många spelare i samma ålder runt omkring sig och att han därmed snabbt skall komma in i gänget. Men mycket potential har han, så det skall bli väldigt spännande och se vad vi kan få ut av honom, säger han i en kommentar på föreningens hemsida.

Matthews gjorde aldrig någon match med Dortmund i Bundesliga och har tidigare bland annat även varit utlånad till nederländska klubben Utrechts U21-lag.