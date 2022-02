Officiellt: Whiteman återvänder till Degerfors

När Degerfors sålde förstemålvakten Ismael Diawara till Malmö FF i somras hämtades ersättaren från Premier League.

Den 23-årige engelsmannen Alfie Whiteman lånades in från Tottenham under hösten och spelade 13 allsvenska matcher under hösten när Degerfors säkrade nytt kontrakt i sista omgången.

Nu står det klart att Whiteman återvänder till Degerfors på ett nytt lån. Den här gången sträcker det sig över hela den allsvenska säsongen 2022, meddelar Degerfors på sin hemsida.

- Det känns jättebra att vara tillbaka. Jag ser verkligen fram emot den allsvenska säsongen, säger Whiteman till Degerfors hemsida och fortsätter:

- Med förra årets erfarenhet i ryggen och det vi lärt oss så tror jag att vi kan göra riktigt bra ifrån oss i år.

Whiteman kommer till Sverige på torsdag nästa vecka och det är en glad sportchef i Patrik Werner som välkomnar engelsmannen tillbaka till bruksortsklubben Degerfors.

- Det är mycket skönt att få tillbaka honom. Alfie är en väldigt bra målvakt och en fantastisk person. Vi är väldigt glada att kunna lösa det här igen med honom och Tottenham, säger Werner i en kommentar.



Tottenham bekräftar också utlåningen på sin hemsida. Premier League-klubben har också möjligheten att återkalla Whiteman från lånet, meddelar man.

Whiteman växte upp i Tottenhams ungdomsakademi och gjorde sin A-lagsdebut i en Europa League-match mot Ludogorets i november 2020. Det är också den enda A-lagsmatchen han gjort i Spurs-tröjan.

