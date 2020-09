Officiellt: Zuta lämnar Häcken: "En pojkdröm som går i uppfyllelse"

Leonard Zuta vände tidigare i år tillbaka till BK Häcken, men lämnar redan nu klubben igen efter ett mål och tre assist 16 framträdanden i år i allsvenskan. Häckens sportchef Sonny Karlsson bekräftade tidigare i veckan att 28-åringen fått ledigt för att besöka en ny klubb och nu är en flytt klar.

Häcken meddelar att Zuta lämnar klubben för spel i italienska laget Lecce, som förra säsongen ramlade ner från Serie A till Serie B.

- Jag är ödmjuk och tacksam gentemot BK Häcken för dessa månader. Vi gick gemensamt in i detta med en tydlig bild att hjälpa varandra under tuffa tider. Resultatet har blivit bra. Laget ligger tvåa i serien och kommer kämpa hela vägen in i kaklet denna höst, säger Zuta i en kommentar på Hisingen-lagets hemsida.

Han fortsätter:

- Att spela i Italien är en pojkdröm som nu går i uppfyllelse. Ett kvitto på att hårt jobb och tro på sig själv lönar sig. Stort tack till alla ledare och mina lagkamrater i BK Häcken. På återseende!

Häckens sportchef Sonny Karlsson:

- Det är tråkigt för oss att han lämnar men vi önskar honom lycka till. Vi ses om några år igen!

Zutas kontrakt med Lecce är över två år med en option om en förlängning med ytterligare ett år. Tidigare har han tillhört HNK Rijeka och Konyaspor på utländsk mark.