ÖFK-backen ser ut att missa mötet med Norrköping: "En bit ifrån att vara redo för match"

Östersund jagar spel i Europa kommande säsong. Inför söndagens möte med Norrköping ligger laget på sjätte plats och avståndet upp till Häcken, som har den sista platsen som ger Europaspel, är fem poäng.

ÖFK hade en stark period i somras. Då spelade man bland annat oavgjort borta mot Malmö FF och vann borta mot Hammarby, som då ledde serien. Men de senaste matcherna har inte varit lika lyckosamma för ÖFK.

Senast föll man borta mot Häcken och en förlust mot Norrköping skulle göra det ännu svårare att nå Europa kommande säsong.

- Det är viktigt att titta på förlustmatchen senast och analysera den. Vi måste vara modiga och också kritisera oss själva. Då kan vi lära oss av den. Vi lär oss mer av det än en 4–0-seger på hemmaplan. Norrköping blir ett väldigt tufft motstånd, säger ÖFK-tränaren Ian Burchanll till Östersunds-Posten.

Inom loppet av åtta dagar spelar ÖFK tre matcher och det tuffa spelschemat gynnar inte laget, menar Burchnall.

- Vi har en tunn trupp, jag tror att alla kan se det. Vi har inte en full bänk och har inte haft det på ganska lång tid. Vi har haft en del skadeproblem. Men vi har faktiskt haft tur med avstängningar. Några är nära, men vi har hållit oss undan från det, säger han.

Inför mötet med Norrköping verkar det dessutom som att ÖFK får klara sig utan ytterbacken Dennis Widgren som också missade mötet med Häcken. ÖP skriver att Burchnall säger att ytterbacken är "en bit från att vara redo för spel".

Du ser mötet mellan Norrköping och Östersund på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 17:30.