ÖFK bekräftar - har accepterat bud från fransk klubb: "Väldigt glad"

Saman Ghoddos har tidigare under sommaren kopplats ihop med ett flertal klubbar i Europa, och var nyligen och besökte spanska Huesca.

Nu ser Frankrike ut att bli nästa adress för 25-åringen. Han bekräftar att ÖFK har tackat ja till ett bud från Ligue 1-klubben Rennes.

- Vi har accepterat ett bud. Det är från Rennes i Frankrike. Det är ett storlag och jag är väldigt nöjd och glad. Men ingenting är klart än, det är bara att Kindberg (Daniel, ordförande) accepterat budet. Nu är det upp till mina egna förhandlingar om jag kommer överens med dem. Vilket jag hoppas och tror, säger Ghoddos enligt Radiosporten.

Saman Ghoddos sköt i dag tre poäng till Östersund när han kom in från bänken mot Kalmar FF, då han själv satte 1-0 sent och sedan spelade fram till 2-0. Efter matchen sade anfallaren så här till C More:

- Det var mycket möjligt att det var sista hemmamatchen, men man vet aldrig.

- Det har varit mycket rykten och spekulationer men man vet aldrig som händer. Förhoppningsvis får jag uppfylla en av mina drömmar som jag haft sedan jag var liten. Ambitionen är att spela i en av toppligorna, sedan får vi se om Kindberg är jobbig med klubbarna eller om han släpper mig.

För Östersunds-Posten bekräftar också ordförande Daniel Kindberg att klubben accepterat budet från Rennes.

- Det var en timme före matchen som vi accepterade budet. Nu ska Saman få lov att åka ner dit och han har även lite kort pratat med klubben. Vi har ju inget problem med att ha Saman kvar, som ni förstår, säger han.

Om Ghoddos kommer överens med Rennes blir han lagkamrat med den svenske landslagsmittfältaren Jakob Johansson som flyttade till klubben tidigare i år.