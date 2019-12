ÖFK efter elitlicens-beskedet: "Faktamässigt har vi haft 99 mot 1"

Svenska Fotbollförbundets licensnämnd gav i slutet av november besked om att ÖFK inte har beviljats elitlicens för 2020 med anledning av att föreningen "inte uppfyller elitlicenskriteriets ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift under hela nästkommande år". Det innebar att ÖFK kan tvångsdegraderades till superettan, och att Brage istället kunde få den allsvenska platsen. Därmed blev ÖFK tidigare i veckan uppsatt på superettans spelschema 2020, även om serietillhörigheten nästa år fortsatt är oklar.

ÖFK överklagade, efter beskedet, licensnämndens beslut till SvFF:s överklagandenämnd och under onsdagskvällen hade nämnden möte med klubben i Stockholm. I dag kom överklagandenämndens beslut: Östersunds överklagan får gehör. Klubben beviljas elitlicens för 2020 och får därmed stanna kvar i allsvenskan.

- Det är en stor glädje, säger ÖFK:s vd Lennart Ivarsson till Fotbollskanalen.

Han menar att han inte heller är förvånad över att utfallet blev som det blev.

- Tittar man rent faktamässigt tycker vi att vi har haft 99 mot 1 i det perspektivet. Sedan ska man respekt för att det är människor involverade och då kommer också känslor med. Föregående besked byggde lite väl mycket på det, tycker vi. Vi har varit relativt trygga i vår argumentation och vår tro.

Hur går ni vidare från det här nu?

- Nu blir det som en nystart igen, det är otvetydigt så. Det har varit en period av stiltje under en månads tid, vi sålde knappt ett årskort och har hållit på med vår aktieförsäljning, som också stannade av snabbt. Nu kommer de sakerna igång igen i mellandagarna och i början av januari. Vi hade också ett antal sponsorer som höll inne med sina sponsorpengar under en period, nu kommer de att rassla till också. Nu fortsätter arbetet, vi har mycket kvar att göra. Vi håller på med våra kostnadssäkningar och siktar på att ha en ekonomi i balans under 2020, och då krävs en hel del. Men vi är på god väg.

Hur mår Östersunds FK ekonomiskt i dag?

- Inte så katastrofalt som man kanske skulle kunna tro. Vi har gjort ett fantastiskt arbetet tillsammans allihopa, vi och sponsorer och andra stöttepelare här utanför har rätat upp ekonomin. Vi sade i september att vi behöver ungefär 20 miljoner extra. Det gör vi fortfarande, så vi har en del arbete kvar, det är ingen tvekan om det. Vi behöver allt stöd vi kan få av våra medlemmar och alla andra supportrar.

Av de 20 miljoner som saknades då är det fortfarande en del kvar, menar Ivarsson.

- Rent kassamässigt ska vi ha in fem-sex miljoner till. Det känner jag mig väldigt trygg med nu, att det kommer att hända.

Ni var nära att åka ur allsvenskan även sportsligt i år också. Kommer ni med kostnadsbesparingar kunna ha en trupp som kan hänga kvar i allsvenskan 2020?

- Definitivt. Vi har en mycket bra och bred trupp. Den kommer att tunnas ut lite i numerär, men kapacitetsmässigt med vår ungdomlighet, vi hade väl allsvenskans yngsta trupp i år, innebär det att vi har en oerhört fin potential uppåt. Vi fick in några yngre spelare som utvecklades kolossalt under hösten. Vi har definitivt en trupp för allsvenskan 2020.

Flera spelare har redan lämnat ÖFK, och om det blir några värvningar återstår att se.

- Det får vi se, det beror på hur spelartruppen utvecklar sig. Det kan hända saker som man inte känner till just nu. Pusslet ska läggas, det är ingen tvekan om det, säger Ivarsson.