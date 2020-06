ÖFK enda klubb som får vänta på licensbesked - reagerar: "Är anmärkningsvärt"

För att få spela i allsvenskan på herrsidan, superettan eller allsvenskan på damsidan måste man ha beviljats en elitlicens. Inför varje säsong fattar Svenska Fotbollförbundets licensnämnd beslut om samtliga klubbar i serierna och till 2020 nekade man Östersunds FK en elitlicens, eftersom man ansåg att klubben "inte uppfyller elitlicenskriteriet ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift under hela nästkommande år". Där och då var ÖFK ett superettan-lag.

Men klubben överklagade beslutet, som sedan revs upp av överklagandenämnden. Därför spelar ÖFK i allsvenskan i år, trots allt.

Nu har processen börjat om igen, inför 2021. I och med att Östersund visade upp ett negativt eget kapital på omkring 20 miljoner kronor vid årsskiftet har klubben tvingats skicka in en handlingsplan till licensnämnden som beskriver hur de ska återställa det egna kapitalet till minst noll vid slutet av det här året. Ett krav för att få en licens beviljad är nämligen ett positivt eget kapital.

Även andra klubbar (Brage, J-Södra, Umeå FC, Öster, IK Uppsala och Umeå IK) som hade ett negativt eget kapital den 31 december 2019 har skickat in en handlingsplan och de har fått besked om att licensnämnden kommit fram till att deras plan ”inte är orealistisk”. Det meddelas på Svenska Fotbollförbundets hemsida.

Men ÖFK är den enda klubben där ”delbeslutet” från licensnämnden, som fattas under våren och rör just frågan om klubbarnas eget kapital vid senaste årsskiftet, inte kommunicerats än. På SvFF:s hemsida står det endast:

”Östersunds elitlicensärende är bordlagt”.

Då Fotbollskanalen i dagarna pratade med licensnämndens ordförande Richard Johnsson var han fåordig.

- Vi kommenterar inte enskilda ärenden. Så varför vi har bordlagt ärendet har jag ingen kommentar till. Du får inget mer svar, sa Johnsson då.

Att ärendet har bordlagts innebär att ett beslut skjutits på framtiden. Licensnämnden har helt enkelt inte landat i något besked kring ÖFK än.

- Det är ju så att om man har ett negativt eget kapital så ska man lämna in en handlingsplan. Det har alla de föreningar som är i den ”loopen”, så att säga, gjort.

Då har ÖFK gjort det?

- Det följer av regelverket, ja. Mer än så vill jag inte säga.

- Vi har inte hanterat färdigt ärendet och därför är det bordlagt.

När ett delbeslut kan kommuniceras gällande ÖFK är oklart.

- Det kan jag inte ge något svar kring. Jag har ingen kommentar till det i dagsläget. Det är bordlagt fram till att vi ska ha möte nästa gång och exakt när det blir kan jag inte ge något besked om.

Har det hänt tidigare att en klubb inte fått ett delbeslut under våren?

- Ja, det finns klubbar som haft bordlagda ärenden, där beslut inte kommunicerats samtidigt som till majoriteten av de andra. Sen har vi ju inte sagt att det inte ska komma något delbeslut under våren. Det kommer när vi har behandlat färdigt ärendet.

- Exakt vad det är som gör att vi inte har kommit till beslut än vill jag inte kommentera. Men Östersund har lämnat in de handlingar som ska lämnas in enligt regelverket, precis som alla andra föreningar. I övrigt vill jag inte, och kan inte, kommentera något.

Bedömer ni att det finns en risk att ÖFK inte kan slutföra säsongen?

- Ingen kommentar.

I SvFF:s regelverk för elitlicensen står det följande:

”Om Licensnämnden bedömer handlingsplanen som orealistisk eller om föreningen själv anger att det är omöjligt att eliminera det negativa egna kapitalet vid årets slut, ska föreningen senast den 1 oktober till Licensnämnden avlämna ett periodiserat bokslut per den 31 augusti samma år som inte visar negativt eget kapital”.

Värt att understryka i sammanhanget är att processen som nu är igång inte hänger ihop med den som rörde ÖFK:s plats i allsvenskan i år. Eventuella utfall av det nya ärendet kan bara få konsekvenser för nästa år.

- Det vi hanterar nu är licensen för nästa säsong, 2021.

Omständigheterna som ni hanterade gällande ÖFK när ni nekade elitlicens för 2020, är det omständigheter som är med i er analys nu också?

- Ingen kommentar.

Skulle du säga att det här fallet är mer komplicerat än andra givet det som var i höstas eller vad kan du säga?

- Vad tror du själv?

- Jag kan säga så här: inga kommentarer. Men om du tittar i er databank och räknar hur många artiklar ni skrivit om Östersund så har du nog svaret på frågan om det är mer komplicerat än andra (ärenden).

Under torsdagen var Fotbollskanalen i kontakt med klubbens ordförande, Mathias Rasteby. Han hänvisade då till ett uttalande klubben gjort på sin hemsida. Där skriver klubben att man fått besked om att förbundet ska behandla klubbens ärende först senare i sommar.

- Det är anmärkningsvärt att Svenska Fotbollförbundet inte bedömer handlingsplanen förrän senare. Det är av central betydelse att vi vet hur vi skall agera framöver och därför är ett besked om handlingsplanen synnerligen viktigt, säger Rasteby till klubbens hemsida.



Under senhösten fattar licensnämnden ett slutligt beslut gällande klubbarnas elitlicenser för kommande år. Då tar nämnden in ännu fler kriterier i sin bedömning. Föreningarna ska nämligen inte ha några förfallna skulder den 31 augusti och de ska även kunna intyga att de ”inte saknar ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift under år 2021”.