ÖFK offentliggör ena storinvesteraren: "Otroligt glada"

Östersunds FK var i fjol i ekonomisk knipa och fick till en början inte ny elitlicens beviljad, av Svenska Fotbollförbundets licensnämnd, för spel i allsvenskan 2020, men överklagade det beslutet till SvFF:s överklagandenämnd och fick rätt med resultatet att föreningen även är allsvensk det här året.

ÖFK hade samtidigt som mål att få in 20 miljoner kronor för att även ha en ekonomisk buffert för 2020, något som föreningen den 10 januari i år klarade efter att ha fått in sex miljoner kronor från ett företag. Däremot har föreningen - fram till nu - inte velat ge besked om vilket företag det rör sig om som gått in med pengar.

ÖFK meddelade under fredagen, via sin hemsida, att företaget Oscarson Invest AB investerat sex miljoner kronor i klubben och föreningens pressansvarige Niclas Lidström bekräftar för Fotbollskanalen att det är företaget, som ÖFK inte tidigare har velat namnge, som gått in med just sex miljoner kronor.

ÖFK:s vd Lennart Ivarsson kommenterar sponsringen så här:

- Vi är otroligt glada och tacksamma över denna investering. Under hösten 2019 har många jobbat hårt för att attrahera större investerare och skapa en långsiktig finansieringsplattform för ÖFK och det börjar nu bära frukt, säger han i en kommentar på föreningens hemsida.

ÖFK hoppas även framöver attrahera fler investerare "för att möjliggöra fortsatta satsningar" och för finansiering av spelarköp.

- Denna finansieringsplattform är ett naturligt steg för ÖFK i dess utveckling för att skapa starkare ekonomiska förutsättningar och är tillsammans med försäljningen av aktier i Östersunds Elitfotboll AB två bra koncept för att attrahera både stora och små investerare. Vi kommer under våren 2020 ha två ben att stå på när det gäller att skapa en starkare ekonomisk plattform för ÖFK, säger ÖFK:s ordförande Maria Wilén i en kommentar.

ÖFK har däremot fortfarande inte kommunicerat vilken sponsorn är som ska gå in med 15 miljoner kronor i föreningen. SvFF:s överklagandenämnd beskrev sponsorn som ett "utländskt bolag" i sitt beslut om att bevilja ÖFK elitlicens och nyligen sa Lidström så här om huruvida föreningen kommer att gå ut med sponsorns namn och om pengarna från sponsorn har kommit in.

- Vi hoppas att pengarna ska dyka upp inom kort. Vi för diskussioner och vi kommer nog att kunna kommunicera det inom kort. Det är förhoppningen i alla fall. Vi vet inte hur det går exakt, men vår förhoppning är att vi ska kunna kommunicera det så fort vi bara kan.