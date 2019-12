ÖFK på väg att få flera miljoner: "Pågående diskussion"

Östersunds FK har under det här året haft stora ekonomiska bekymmer och i slutet av november gav Svenska Fotbollförbundets licensnämnd beskedet att föreningen inte beviljas elitlicens för 2020 på grund av att man "inte uppfyller elitlicenskriteriets ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift under hela nästkommande år". Licensnämndens beslut innebar att klubbens tvångsdegraderas till superettan.

ÖFK överklagade dock beslutet till SvFF:s överklagandenämnd och i onsdags träffade klubben överklagandenämnden och nämnden ska komma med besked i frågan inom kort.

Samtidigt som klubben har ekonomiska problem är pengar på väg in i ÖFK, rapporterar Östersunds-Posten. Tidningen skriver att klubben lär få ett belopp på sex miljoner kronor.

- Vi har en pågående diskussion gällande det. Ja, det gör det, säger vd:n Lennart Ivarsson till tidningen.

Vidare berättar Ivarsson, som inte vill gå in på vilka investeraren eller investerarna är, för ÖP att klubben är nära att få in de 20 miljoner kronor som var målet att få in före årsskiftet för att bedriva verksamhet nästa år.

- Det kan man säga. Men man måste också ha respekt för att licensnämndens beslut gjorde att vår årskortsförsäljning klingade av och även den fortsatta försäljningen på aktiesidan. Livet blev inte lättare av beslutet.