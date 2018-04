ÖFK-styrelsen i möte - ersätter inte Kindbergs uppgifter: "Drabbar inte det vardagliga arbetet"

Östersunds FK:s ordförande Daniel Kindberg sitter anhållen, på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bokföringsbrott.

Under onsdagsförmiddagen höll delar av ÖFK-styrelsen ett möte där man diskuterade läget kring Kindberg och informerade olika delar av klubben om det man vet.

- Det var halva styrelsen som var där och det var väl egentligen att man informerade det man visste, men det var ingenting mer än någon annan vet. Men som jag fick känslan var det framförallt att man ville samla alla som jobbar på kansliet, akademi, shopen och så vidare och känna av så att alla fick prata om man ville det eller om det fanns någon oro. Det var lite mer att samla sig och snacka. Det tror jag var den största anledningen. Vi fick ingen mer information än det lilla vi redan vet, säger klubbens presschef Patrick Sjöö till Fotbollskanalen.

Var det någon som tog tillfället i akt och yttrade frågor eller funderingar?

- Nja, de var väl mer rörande överens om att det är en tråkig situation. Men samtidigt så är det ju ingen stol som är ledig, som står tom i klubben eller på kansliet. Så det rör inte den dagliga verksamheten, vi jobbar lika starkt nu inför den här matchen. Så det är inget som drabbar det vardagliga arbetet. Han är ju liksom ordförande i klubben och verkligen ansiktet utåt men själva det dagliga jobbet påverkas inte.

Men vad händer med hans arbetsuppgifter i klubben, ersätter ni dem på något sätt under tiden för utredningen?

- Ingenting just nu som vi behöver ersätta. Han tar ju ofta de sista besluten i frågor som dyker men några sådana ligger inte för närvarande så det är inget sådant som vi känner att någon annan måste ta det beslutet. Det finns inget sådant som ligger just nu.

Patrick Sjöö ser nu tre olika vägar som situationen kan ta.

- Vi inväntar nyhetsläget nu. Det finns egentligen bara tre scenarier; det ena är att han blir frisläppt och det finns inte några misstankar eller att han blir frisläppt och är fortsatt misstänkt och under utredning och det tredje alternativet är att han begärs häktad. Det är lite så att vi går och väntar på det beskedet vad som händer. Nu vet vi ingenting och vi vet inte heller om det här handlar om honom privat, hans jobb på Östersundshem eller om det finns inblandning för klubben. Sådana frågor vill vi också ha svar på.

Det fanns ingen diskussion om att stänga av Kindberg under tiden för utredningen?

- Inte just precis där läget ligger nu; att han bara, inom citationstecken, är anhållen. Jag vet själv inte hur man resonerar. Rent spontant känner jag bara; om vi stänger av honom, har inte vi tagit beslutet och dömt honom då? Jag vet inte.

Hur menar du då?

- Om vi stänger av honom har vi väl ansett honom skyldig känns det som. Om han nu blir frisläppt i eftermiddag och kommer dit, lite så. Nu sitter bara alla och gissar och funderar. Det är en sådan märklig situation, det finns så mycket frågor och vi har så lite svar. Det är så himla tråkigt, men det är väl så det blir i sådana här lägen.