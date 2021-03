ÖFK tappade ledning och förlorade mot Sundsvall

Under söndagen träningsspelade Östersunds FK mot Gif Sundsvall inför den allsvenska säsongen.

ÖFK fick en drömstart på matchen då Jerell Sellars kom fri från halva plan i den 10:e minuten och kyligt lyfte in 1-0.

Men Sundsvall skulle vända på matchen.

Knappt 25 minuter in höll sig Paya Pichkah framme på den bortre stolpen och kunde stöta in en boll på hörna. Och ett par minuter in i andra halvlek sköt Erik Andersson ett avslut som via ÖFK-försvarare gick in i mål.

Anderssons mål blev också matchens sista och ÖFK förlorade därmed mot superettan-laget Sundsvall.

- Det är tråkigt att förlora men det finns många bra saker härifrån. Vi vet att det finns mer att hämta och det är bara att fortsätta jobba hårt, säger ÖFK:s tränare Amir Azrafshan till Discovery+ och fortsätter:

- Vi behöver slipa på alla delar. Det är en pågående process och vi kommer lära oss nya saker i varje match.

Gif Sundsvalls anfallare Linus Hallenius:

- Det känns som försäsongens bästa match. Vi får ihop fler delar och i längre perioder. Speciellt känns det bra att vinna matchen med 2-1. Det här är väl enda derbyt vi får i år så det känns jätteskönt.

Hallenius pratade också om kommande säsong i superettan, där han hoppas att Sundsvall kan vara med och slåss i toppen av tabellen.

- Vi är ett av lagen som slåss om det. Det är fullt rimligt att kräva av oss, men det är 30 matcher som ska spelas och det gäller att få ihop det. Men vi vill gärna vara med och kampa om platserna där uppe, säger han.

Östersunds FK inleder årets säsong i allsvenskan den 12 april då man ställs borta mot Kalmar FF. Sundsvall ställs mot Helsingborg i premiäromgången av superettan den 13 april.