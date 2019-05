ÖFK-tränaren hyllar Gerzic: "Där var han briljant"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

På måndag tar Östersunds FK emot Örebro SK på hemmaplan. Och inför mötet har ÖFK:s tränare Ian Burchnall identifierat ÖSK:s nyckelspelar nummer ett – Nordin Gerzic.

- Man ser i uppbyggnadsspelet vilken rutin han besitter. Han gör rätt val med bollen. Han är väldigt trygg och hjälper laget mycket med sitt passningsspel, säger Burchnall till Östersunds-Posten och fortsätter:

- Jag såg Norrköpingsmatchen, i andra halvlek där var han briljant. Vi måste hålla kolla på honom under måndagens match.

ÖFK kommer in till matchen mot ÖSK med en storförlust mot Hammarby i ryggen, medan Närkelaget föll hemma mot IFK Norrköping med 2-1 i torsdags.

Du ser måndagens möte mellan ÖFK och ÖSK på C More Live 3 och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 19:00.