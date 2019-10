ÖFK:s besked - behöver få in ytterligare elva miljoner kronor

Östersunds FK har fått in drygt 7,7 miljoner kronor i krisen. Nu behöver föreningen få in ytterligare elva miljoner kronor. - Vi har ökat det för att ha en "back up", säger föreningens pressansvarige Niclas Lidström till Fotbollskanalen.

Östersunds FK, som är på 13:e-plats i allsvenskan, meddelade i mitten av september att föreningen är i ekonomisk kris och att klubben behövde få in tio miljoner kronor på tio dagar för att inte riskera att bli försatt i konkurs. Därefter kom fem miljoner kronor in och ett löfte om ytterligare två miljoner kronor. Läget såg bättre ut, den akuta krisen var avvärjd, men sedan kom nästa vändning.

ÖFK gav besked om att föreningen hade en skatteskuld på 1,4 miljoner kronor och att den skulle behöva vara betald till i måndags för att skulden inte skulle hamna hos Kronofogden. Sedan kom ett nytt besked om att föreningen har betalat drygt en miljon kronor av skatteskulden, som föreningen nu också har fått respittid att betala fram till 2 november.

Nu meddelar ÖFK:s pressansvarige Niclas Lidström att skulden kommer att vara reglerad i slutet av den här veckan. Lidström berättar vidare att ÖFK sedan den 1 september samlat ihop 7,7 miljoner kronor av de tio miljoner kronorna som föreningen behöver kortsiktigt och av de 15 miljoner kronorna som behövs långsiktigt.

ÖFK har fått in drygt 1,1 miljoner kronor via en halsdukskampanj, cirka 4,1 miljoner kronor genom aktieförsäljning, drygt 500 000 kronor i gåvor och sponsring, samt två miljoner kronor via ett reverslån.

Lidström meddelar däremot att ÖFK nu vill få in ytterligare elva miljoner kronor. Målet har därmed höjts från de 15 miljoner kronor som föreningen först efterfrågade till årsskiftet.

- Utifrån det behov vi haft har vi från september månad fram till i dag fått in ungefär 7,7 miljoner kronor. Vi sa att vi behöver ha in 15 miljoner kronor, tio miljoner kronor på kort sikt och 15 miljoner kronor till årsskiftet, vilket det är fortfarande, men vi har ökat det för att ha en "back up". Vi vill ha in elva miljoner kronor till sista december, säger han till Fotbollskanalen.

- Det är ett fortsatt ansträngt läge och vi är glada över att ha fått in 7,7 miljoner kronor, men vi behöver få in elva miljoner kronor till innan året är slut för att vi ska vara i fas och ha en liten buffert i kassan, fortsätter han.

ÖFK behöver härnäst reglera en skatteskuld på drygt 3,3 miljoner kronor innan den 2 november. Lidström ser flera möjligheter till att få in pengar framöver.

- Det kommer in Sef-pengar, ungefär två miljoner kronor, i slutet av månaden. Vi får ju ungefär två miljoner kronor därifrån varannan månad. Det är bra pengar, men vi behöver också utöka aktieförsäljningen och sedan får vi se om vi ska ta reverslån. Vi måste helt enkelt ha in mer pengar, säger han och fortsätter:

- Sedan ska vi fortsätta att jobba med nyemissionen. Det har pågått en lång tid och sedan har vi även fler ideer som vi tittar på, men det får vi återkomma till.

Vad är anledningen till att ni tog ett reverslån på två miljoner kronor och kan ta ett nytt lån? Är ni oroliga över att inte få in tillräckligt med pengar från sponsorer och liknande?

- Ja, så är det. Det är vi fortfarande. Det är fortfarande ett kritiskt läge, även om det ser mycket, mycket bättre ut än förut. Vi jobbar dag och natt och intresset är enormt stort för att hjälpa oss. Vi märker det för varje dag som går. Det är jättemycket folk som hör av sig hela tiden, vilket vi är jätteglada över, men vi måste få in mer pengar.

- Det är en optimism i klubben att vi ska klara av det här. Vi tror på att vi ska klara av det här och det 60-tal sponsorer som var här i kväll (under en sponsorträff som ÖFK kallade till och som ägde rum under tisdagskvällen) var också väldigt positiva, även om det var mycket frågor. Känslan när vi gick därifrån är också att de tror att det här ska gå bra. Nu har vi fått in ett antal sponsorer, som tidigare tackat nej, men nu sagt att de går in och hjälper oss med sponsoravtal, vilket vi lagt ut på hemsidan under de två senaste veckorna. Det är vi jättetacksamma över.

ÖFK ska dessutom få in drygt 1,1 miljoner kronor från en utländsk klubb för en spelarförsäljning.

- Vi har fortfarande inte fått pengar för den. Det handlar om 1,1 miljoner kronor. Vi väljer att inte tala om vilken klubb det är, säger han.

Varför har de inte betalat er?

- Det vet vi inte. Vi pratar med dem och försöker få dem att betala. Vi kommer att fortsätta ha en dialog med dem och hoppas få in pengarna.

Kommer ni ta hjälp av Fifa eller liknande?

- Så långt har vi inte kommit i våra tankar ännu, men det är inte helt omöjligt. Vi vet dock inte ännu. Vi har inte tagit det beslutet ännu, men vi vill förstås ha in pengarna och vi jobbar på att få in pengarna.

Sammanfattningsvis ser Lidström positivt på framtiden.

- Vi känner att det här är positivt, men vi är inte där och inte i mål ännu. Vi måste fortsätta att jobba, så är det bara. Det finns inte någon annan väg att gå.