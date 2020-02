ÖFK:s framtidsbesked – måste gå 21 miljoner plus innan juni för att undvika konkurs

Östersunds FK:s ekonomiska bekymmer är välkända. Klubben har sedan sommaren förra året kämpat med att hålla klubben flytande och att klubben ska kunna spela vidare i allsvenskan. Häromdagen gick klubben ut med sin årsredovisning, som visade upp ett minusresultat på 40 miljoner kronor, något som gör att klubben har över 20 miljoner i negativt eget kapital.

Nu berättar klubbens ordförande Maria Wilén att ÖFK innan juni måste få in 21 miljoner kronor till början av juni för att återställa det egna kapitalet. Annars tvingas ÖFK i likvidation vilket betyder att bolaget upplöses.

- Så är det. Aktiebolagslagen är tydlig och sträng. Den som upprättat en kontrollbalansräkning utifrån att mer än halva aktiekapitalet förbrukats, måste senast åtta månader senare göra en ny balanskontroll. Har vi inte positiva siffror i det läget handlar det om likvidation och konkurs, säger Wilén till ÖP.

Pengarna som måste komma in innan den 3 juni är 20,7 miljoner kronor för att rätta till det egna kapitalet, samt 250 000 kronor som är halva aktiekapitalet. Detta eftersom att ÖFK upprättade en kontrollbalansräkning förra hösten, vilket innebär att en ny kontrollbalansräkning med ett positivt eget kapital måste upprättas den 3 juni.

- Det kan låta förenklat, men den delen är faktiskt inte vårt största bekymmer. Redan jobbas det hårt för att kunna återställa balanskravet. Det finns även en samsyn om framtiden och hur vi ska hantera nuläget mellan styrelsen, ÖFK:s ledning och en större företagargrupp mellan vilka det förs konstruktiva samtal, säger Wilén.

Samtidigt hänger Saman Ghoddos-affären över klubben, som Wilén menar är det som tynger klubben mest i nuläget. Där har ÖFK blivit dömt till skadestånd på 40 miljoner kronor tillsammans med spelaren till Huesca, en dom som både ÖFK och Ghoddos har överklagat. I bokslutet har ÖFK lagt undan tio miljoner kronor i ett möjligt skadestånd om överklagan inte går igenom.

- Där gissar både vi och våra advokater. Det är svårt att bilda sig en rimlig uppfattning om domstolsutslaget, säger Wilén.

ÖFK har länge haft en överenskommelse med ett cypriotsikt bolag Puls 8 Ltd, som ska gå in med dryga 15 miljoner kronor i klubben. Samtidigt har det inte kommit in några pengar än och för Fotbollskanalen bekräftade klubbens vd Lennart Ivarsson tidigare under torsdagen att det finns en risk att de pengarna inte kommer.

- Det finns risk i alla affärer. Vi har tyvärr sponsorer som har hoppat av medan andra har hakat på. Det är alltid en risk innan pengarna är inne. Det funkar ju så i den här världen, sa han då.